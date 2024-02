Dani Alves (40 de ani) a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare, cu executare, dupa ce a fost gasit vinovat in procesul in care era acuzat de viol. Fostul fotbalist brazilian s-a prezentat azi in fața unui tribunal din Barcelona, la 17 zile dupa ce a fost audiat prima data. Potrivit Mundo Deportivo, Instanța a considerat ca procurorii au dovedit ca Dani Alves și-a violat victima pe care a cunoscut-o intr-un club din Barcelona, in data de 30 decembrie 2022. ...