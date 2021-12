Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Neacșu este dispus sa faca orice pentru cea mai importanta femeie din viața lui! Soțul Ilincai Vandici nu s-a sfiit deloc, astfel ca pentru a-i face pe plac a incalcat chiar și regulile impuse de autoritați din cauza pandemiei de Covid-19. Cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase și apreciate artiste din Romania. Aparițiile sale sunt de fiecare data greu de neobservat. Ei bine, și de data aceasta, Antonia a fost surprinsa intr-o ipostaza inedita. Ce face frumoasa șatena atunci cand da de greu, puteți vedea in imaginile realizate de catre…

- Anamaria Prodan e in atenția presei de ani de zile, dar mai ales acum, dupa ce Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț. Vedeta e fiica regretatei artiste de muzica populara Ionela Prodan. Nu și-a facut o cariera in același domeniul ca mama ei, ci in fotbal. Este impresar de ani de zile. Inainte…

- Claudia Pavel este o mama singura, motiv pentru care, de cele mai multe ori, fiul ei o insoțește in toate locurile in care merge. Noah va implini 9 ani in aceasta toamna și a crescut foarte mult. Vedeta il ține departe de lumina reflectoarelor, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins seara de cinema in…

- Claudia Patrașcanu e o femeie singura, deși e inca casatorita cu Gabi Badalau, dar relația lor a luat sfarșit in urma cu doi ani atunci cand au decis sa se separare. Vedeta spune ca e curtata de foarte mulți barbați, iar aceștia ii fac numeroase cadouri. Iata ca ieri a publicat o fotografie cu un buchet…

- Andreea Banica iși aduce aminte de o situație neplacuta pe care a avut-o chiar inainte de un concert, la scurt timp dup ce trupa Blondy se destramase. Artista a povestit acum despre un episod pe care il considera stanjenitor, mai exact o cearta cu un șofer de tir. Prezenta la Unica Urban Party, Andreea…