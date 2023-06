Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada dificila din viața ei, norocul a aparut in viața Claudiei Patrașcanu! Cantareața este mai implinita ca niciodata dupa ce s-a mutat in noua ei casa. Ei bine, nu putem sa vorbim despre orice locuința, ci despre o adevarata vila de lux. Claudia Patrașcanu pare ca este mandra de ceea ce…

- Dupa o lunga perioada de singuratate, Aza Gabriela iubește din nou! Cantareața are o noua relație, care o face mai fericita ca niciodata. Despre toate acestea a vorbit la Antena Stars, unde a dezvaluit și cine este acesta, dar și ce a atras-o la el.

- Ramona Olaru este din nou singura! Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars ca nu și-a gasit inca fericirea, astfel ca așteapta barbatul potrivit pentru ea. Ramona Olaru a oferii toate detaliile despre cum și-ar dori sa fie viitorul partener, dar și…

- Brigitte Pastrama s-a intors in Romania, dupa cinci luni de stat in Dubai, iar vedeta a povestit in exclusivitate pentru Xtra Night Show schimbarile prin care a trecut in aceasta perioada, dar și cum i-au fost fraudate cardurile. Iata ce dezvaluiri a facut soția lui Florin Pastrama!

- Dupa ce și-au aruncat cuvinte grele una alteia și și-au adus acuzații grave, Bianca Dragușanu a decis sa mute scandalul cu Claudia Patrașcanu in instanța. Astfel, blondina i-a deschis proces fostei soții a lui Gabi Badalau. Printr-o ordonanța președințiala, Bianca Dragușanu cerea Claudiei Patrașcanu…

- De o buna vreme, Cristina Vasiu se afișeaza pe rețelele de socializare departe de țara, in Germania, acolo unde locuiesc parinții vedetei. Fanii cantareței se intreaba daca nu cumva artista a decis impreuna cu iubitul ei sa paraseasca definitiv Romania. Am aflat chiar de la ea cum stau lucrurile, iar…

- Dupa ce ani de zile a stat in chirie, 2022 a fost anul in care Sore s-a mutat in casa visurilor sale alaturi de frumoasa sa fiica. Cantareața a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre locuința in care locuiește deja de cateva luni alaturi de Erin și despre cum s-au acomodat cele…

- Cantareața Alessia (40 de ani) a trait un adevarat coșmar atunci cand s-a desparțit de tatal copilului ei. Ea și Ionuț au avut o relație frumoasa de 11 ani, care s-a terminat cu scandal și violența, la trei ani de la venirea pe lume a fiului lor, Alvin. Solista a ajuns, atunci, chiar și la Poliție.…