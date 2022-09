Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Roxana Stoian, fosta Dobre, a oferit primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a scris ca soțul ei, Florin Salam, a murit. Soția manelistului a vorbit despre o posibila retragere a lui Florin Salam din lumea muzicala.

- In ultima perioada, Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale ziarelor, asta dupa ce s-a afișat la brațul unui barbat arab care din postarile sale și din descrierea pe care le facea parea ca e noul sau iubit și ca Laurențiu Reghecampf e deja istorie. Vedeta insa a ținut sa faca declarații exclusive…

- Jojo traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Paul Ipate de mai bine de opt ani. Deși sentimentele dintre ei sunt intense, cei doi nu au facut marele pas pana acum. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit din ce motiv s-au casatorit. Ce a marturisit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a marturisit ca este pregatita de o noua relație, dupa divorț. Ce a dezvaluit artista, dar și din ce motiv a ales sa ramana singura pentru o buna perioada de timp.

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.

- Monica Pop s-a luptat cu cancerul ani la rand, insa de aceasta data a trecut din nou printr-o perioada dificila, asta dupa ce a ajuns a cincea oara pe masa de operație. Medicul a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea ei de sanatate, dar și cum a decurs totul.