- Claudia Bobocea, atleta calificata la Olimpiada de la Tokyo in proba de 1.500 de metri, se pregatește in Portugalia in aer liber, profitand de masurile ceva mai relaxate impuse de autoritați in lupta cu pandemia de coronavirus.Claudia se afla in sudul Portugaliei, in zona Algarve, unde sta opt luni…

- "Peste 300.000 de cazuri de COVID-19 au fost raportate pana in prezent. Este sfasietor. Pandemia se accelereaza", dar "putem modifica (traiectoria) ei", a spus directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. OMS a condamnat luni administrarea unor medicamente la pacientii infectati cu noul coronavirus…

- Sportul mondial trece printr-un moment foarte dificil din cauza pandemiei de coronavirus, iar situația din România nu avea cum sa fie altfel. Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a declarat ca niciun lot național sau olimpic nu se mai pregatește centralizat în…

- Marian Dragulescu și-a mutat antrenamentul din sala de gimnastica, acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Sportivul roman a spus ca pregatirea sa pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost afectata.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca toate companiile vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat si orientat catre productia de materiale sanitare. El a precizat ca acest program ar putea fi lansat in cursul saptamanii viitoare.…

- Comitetul Olimpic Internațional a cedat și va anunța in scurt timp amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice ar fi trebuit sa se desfașoare la Tokyo, Japonia, in perioada 24 iulie 9 august. Pandemia de coronavirus a dat complet peste cap sportul mondial. Mai multe evenimente de calificare…

- Rusia a suspendat luni, pâna la noi ordine, competitiile internationale programate pe teritoriul sau, pentru a combate propagarea noului coronavirus, informeaza agentia EFE.Interdictia îi afecteaza inclusiv pe sportivii straini invitati sa concureze în aceasta tara, în principal…

- Atleta romana Andrea Miklos a castigat, sambata, proba de 400 m din cadrul reuniunii internationale indoor de la Viena, cu timpul de 52 sec 45/100, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Miklos (CSM Bucuresti), care in urma cu o saptamana se clasat pe locul al treilea in aceasta proba la…