Clasamentul complet al celor mai „verzi” țări ale lumii Universitatea Yale a calculat Indicele de Performanța a Mediului (IPM) pentru fiecare țara, pe baza a 32 de categorii de indicatori. In urma acestui calcul a rezultat un top al celor mai ”verzi” țari ale lumii. Astfe, cele mai „verzi” țari din lume sunt Danemarca, Luxemburg, Elveția, Marea Britanie, Franța, toate cu un IPM de peste 80. Din primele 15 țari, 13 sunt din Europa și doar doua de pe alte continente – Japonia și Australia. Ce loc ocupa Romania Romania ocupa locul 32 din cele 180 de țari masurate, cu un indice IPM de 64,7, și este intre Cipru și Ungaria. Pe ultimele locuri ale topului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

