Clasa pregătitoare 2021. Începe procedura înscrierii copiilor în învăţământul primar Anunț important pentru parinți. Procedura in vederea inscrierii copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022 incepe astazi. Școlile si inspectorarele scolare sunt asteptate sa afiseze planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare. Potrivit Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022, parintii ai caror copii implinesc […] The post Clasa pregatitoare 2021. Incepe procedura inscrierii copiilor in invatamantul primar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

