Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Poenari din județul Vaslui. Autoritațile au decanșat planu roșu dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat in mai mulți copaci de pe marginea drmului. Din cele noua persoane, pasagere in microbuz,…

- Tribunalul Bucuresti a decis, luni, ca persoanele condamnate in dosarul Colectiv sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015. Astfel, s-au admis actiunile civile si inculpatii…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului. Gestul sau are drept scop sa il determine pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel…

- Fostul ministru de interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad. El a declarat jurnaliștilor ca va face declarații la ieșirea de la audieri. In acest dosar, in care sunt cercetați și trei parlamentari PSD, au fost reținute…

- La ora 13.00, peste patru milioane de romani au votat, prezența la urne fiind de 21,99%. Teleorman, Olt, Ilfov, printre județele fruntașe, arata datele oficiale ale Biroului Electoral Central (BEC). La aceeași ora, pe 10 noiembrie 2019, prezența la urne in primul tur de scrutin era de 20,68%. In cel…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,01%. Au votat in țara peste 2 milioane de romani, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe sunt, pana la aceasta ora, Ilfov (cu 14,83%) și Teleorman (14,51%). CITEȘTE…

- Potrivit datelor de la Biroului Electoral Central (BEC), la trei ore de la deschiderea secțiilor de vot in țara, in primul tur al alegerilor prezidențiale, s-a inregistrat o prezența de aproximativ 6,5 %. Au votat in țara peste 1.164.00 de romani. Județele fruntașe sunt Ilfov, cuaproape 9 procente,…