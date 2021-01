CJ Ilfov a dispus de urgență anchetă la centrul de plasament unde un copil a fost bătut de un paznic Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Unitatea sociala se afla in subordinea Consiliului Județean. CJ Ilfov a emis miercuri o dispoziție prin care a fost formata o comisie care analizeaza „in regim de urgența” faptele intamplate […] The post CJ Ilfov a dispus de urgența ancheta la centrul de plasament unde un copil a fost batut de un paznic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

