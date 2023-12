Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi afirma ca noul terminal al Aeroportului International Iasi a ajuns la un stadiu de executie de 95 la suta, urmand a deveni operational anul viitor. Acesta are o capacitate de procesare de 3,5 milioane de pasageri pe an. ”Noul terminal al Aeroportului International…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a semnat, ieri, contractul de executie a unui penitenciar nou in localitatea Unguriu, judetul Buzau, eveniment la care a fost prezenta și Alina Gorghiu, ministrul Justiției. Este vorba despre un proiect cu o valoare de 65 de milioane de euro. ”E o veste buna…

- Langa noi: Traficul pe aeroportul din Iasi a ajuns la 2 milioane de pasageri in primele 10 luni din 2023 Aeroportul International Iasi, subordonat Consiliului Judetean Iasi, a fost tranzitat de 2 milioane de pasageri de la inceputul anului si pana in prezent, fiind pentru prima data in istoria sa cand…

- Timpul de așteptare in Vama Siret va fi scurtat simțitor dupa lucrarile de modernizare. Anunțul a fost facut joi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care impreuna cu primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a inspectat lucrarile de modernizare a Punctului de Trecere a ...

- Investiție de 60 de milioane de euro in Satu Mare. Al doilea parc fotovoltaic ca marime din Romania se construiește in municipiul Satu Mare. Compania israeliana Shikun & Binui Energy investește 60 de milioane euro intr-un parc fotovoltaic cu o capacitate de 70 MW. Lucrarile au inceput deja, pe o suprafața…

- Lucrarile pentru creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie, in plina derulare Stadiul fizic al investiției din fonduri europene este de 65% Lucrarile derulate in cadrul proiectului cu finanțare europeana

- Lucrarile derulate in cadrul proiectului cu finanțare europeana caștigat de Consiliul Județean Cluj și care vizeaza creșterea siguranței pacienților Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” avanseaza in ritm susținut.

- Astazi, 14 septembrie 2023, a avut loc la Cluj-Napoca un moment istoric pentru dezvoltarea cercetarii, inovarii și tehnologiei: semnarea contractului pentru inceperea lucrarilor de proiectare și execuție a Institutului de Inteligența Artificiala (IA).