CJ Dolj, pomană de 100.000 de euro pentru Catedrala din Craioviţa Consiliul Județean (CJ) Dolj a avut ședința vineri, 28 aprilie, iar pe ordinea de zi au fost 25 de puncte care s-au ispravit rapid, in aproximativ 25 de minute. Practic, a durat mai mult enunțarea punctelor de pe ordinea de zi de catre președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, decat votul in sine. Nimeni nu a avut vreo curiozitate, iar interpelarile au lipsit cu desavarșire. Intreaga ședința s-a rezumat la citirea proiectelor de pe ordinea de zi și ridicarea mainii, fara tagada, la momentul votului. Era de așteptat ca multe dintre punctele de pe ordinea de zi sa treaca rapid, fiindca faceau referire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

