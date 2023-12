Stiri pe aceeasi tema

- Se simte magia Sarbatorilor de iarna și in instituțiile administrative! Astazi primii colindatori au trecut pragul Consiliului Județean Dambovița, aducand cu ei nu numai cantece ce vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos, ci mai presus de toate, au transmis mesajul ca tradițiile autentice nu pier odata…

- Consiliul Director al Federației Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii: 1. Informare despre sucursalele regionale, 11 puncte de lucru FRB in teritoriu. Acestea au fost stabilite prin decizia Adunarii Generale si sunt fara personalitate juridica,…

- Investiția a fost realizata prin PJDL, program inițiat de CJ Dambovița. Investiția s-a ridicat la 490.000 de lei, contribuția Consiliului Judetean Dambovita fiind de aproximativ 220.000 de lei. ” Ma bucur ca astazi, cand il sarbatorim pe Sfantul Nicolae, Consiliul Județean Dambovița a reușit sa faca…

- Marți dupa-amiaza președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionuț Savoiu, a convocat primarii localitaților de pe drumul național DN71 Targoviște-Sinaia la sediul Consiliului Județean Dambovița, impreuna cu reprezentanții Ministerului Transporturilor,…

- In ședința Consiliului Judetean Dambovița, s-a mai facut un pas important pentru construirea parcarii supraetajate din curtea Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. A fost aprobata predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului pe care urmeaza a fi ridicata parcarea, in aceeași…

- La nivelul județului Dambovița este in plin proces de implementare, proiectul local de prevenire a consumului de droguri denumit „Invața sa fii liber!”. Primii beneficiari ai activitațillor de prevenire organizate in cadrul proiectului au fost elevii din Liceul „I. C. Vissarion” și Liceul Tehnologic…

- De astazi cladirea fostei Școli de Cavalerie din Targoviște, unde se afla și expozitiag „Metamorfozele unui loc al memoriei”, se inchide pentru inceperea lucrarilor de restaurare a imobilului și reamenajare a expoziției muzeale. Lucrarile vor fi realizate in cadrul proiectului Consiliului Județean…

- Asa cum a obisnuit deja publicul, Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura, promoveaza valorile autentice si incearca sa mentina vie amintirea unor personalitati care au scris istorie in domeniul artistic. Este si cazul iubitei interprete de muzica usoara Laura Stoica, targovișteanca,…