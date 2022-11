Portugalia se confrunta cu o situație complet neobișnuita. Mai exact, numai in Porto, intre 55 și 64% dintre persoanele decedate in intervalul 2006 și 2015 nu s-au mai descompus, ci s-au mumificat complet sau parțial, iar ceea ce e și mai bizar este ca nimeni nu știe inca de ce se intampla asta. Cercetatorii portughezi au analizat deja mai multe mostre de sol pentru a identifica potențialii factori care pot duce la oprirea procesului de descompunere: contaminarea cu metale grele, aciditate, temperatura, umiditate etc. Pana in prezent, nu au descoperit nimic care sa indice o schimbare a valorilor…