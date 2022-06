Stiri pe aceeasi tema

- Motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa analizeze, într-o ședința de saptamâna aceasta, motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina. Premierul Nicolae…

- Nemții investesc 1 MILIARD de euro in Romania, intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice Nemții investesc 1 MILIARD de euro in Romania, intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice Reprezentanții executivi ai companiei germane Varta și Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, s-au intalnit, vineri,…

- Prin activitatea de pana acum, Guvernul a dovedit ca si-a indeplinit obiectivele pentru fiecare etapa a PNRR si o va face in continuare, a subliniat seful Executivului, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. In contextul in care, saptamana trecuta, Comisia Europeana a dat unda verde mai multor…

- „Astazi, pe ordinea de zi avem doua ordonante deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementarile pe care si le-a asumat Guvernul pentru punerea in aplicarea a programului «Sprijin pentru Romania» si in felul acesta reusim sa conturam intreg setul de masuri…

- In cadrul intalnirii au fost analizate temele semnalate de confederația sindicala și soluțiile pentru protejarea cetațenilor de efectele creșterii prețurilor la energie și produse de baza, imbunatațirea nivelului de trai și a condițiilor de munca pentru salariați.Premierul Ciuca a menționat masurile…

- Fortele Terestre Romane au fost permanent o referinta atat pentru celelalte categorii de forte, dar si pentru natiune, afirma premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Intr-un mesaj transmis ieri de ziua Fortelor Terestre Romane, seful Executivului ii felicita pe militarii acestei categorii de forte…

- Premierul a anuntat ca in sedinta de Guvern vor fi implementate masurile stabilite in coalitie, pentru pachetul Sprijin pentru Romania. ”Astazi vom aproba schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economia Romaniei, a caror valoare initiala va fi de minim un milion de euro”, a spus…