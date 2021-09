Iata ca mascarada generalizata care a cuprins debila clasa politica romaneasca face deja ”victime colaterale” și la varful sistemului. Situația fiind cu atat mai surprinzatoare cu cat, in ultima vreme, echilibrul pare sa fi fost cuvantul de ordine care a asigurat așteptata resetare, fie ea și parțiala, a principalelor servicii secrete și structuri informative ale […] The post Ciuca a cerut filaj total la șefii SIE și SRI! first appeared on Ziarul National .