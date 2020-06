Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca succesul IMM Invest este incontestabil, beneficiind de credite 8.368 de firme. Valoarea creditelor acordate depaseste 7,2 miliarde ceea ce ministrul anunta ca este ”un record absolut”. ”Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8.368 de firme!!!…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, au prezentat, luni, la consultarile avute cu reprezentantii Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR), la Palatul Victoria, un nou mecanism de garantare a creditelor, instrument care sa asigure capital…

- ​Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru adoptarea Legii care modifica plafonul de garantare pentru creditele IMM Invest de la 15 miliarde lei, la 30 miliarde lei, documentul fiind în Monitorul oficial.În luna mai, Camera Deputaților, for decizional, a decis modificarea…

- Peste 3.000 de companii au obținut finantare prin platforma IMM Invest, a anunțat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, spunand ca programul functioneaza „foarte bine”. „Am eliminat cateva bariere acum cateva saptamani, am aprobat ordonanta de urgenta, astazi venim cu hotararea de Guvern pentru aprobarea…

- Florin Citu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta Ordonanta ar putea fi aprobata in urmatoarea sedinta de Guvern. “Astazi vom prezenta in prima citire schema, memorandumul in sedinta de Guvern si la sedinta urmatoare va trebui sa o si aprobam. Un plafon maxim de 8 miliarde…

- Site-ul IMM INVEST o sa fie lansat saptamana viitoare si este foarte probabil ca acesta sa fie accesat de cel putin 4 milioane de oameni in prima ora de la lansare, a anuntat pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.

- Eugen Teodorovici (PSD) mai sustine ca experții financiari critica imprumuturile aproape zilnice facute de PNL in numele romanilor, pentru a-și satisface clienții electorali. El a adaugat ca "agențiile de rating taxeaza Guvernul PNL pentru risipirea a 17 miliarde lei in lunile noiembrie și…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a prezentat public date care indica un atac informatic asupra site-ului IMM Invest, a scris, vineri, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe Facebook. "FNGCIMM a prezentat public date care indica un atac informatic…