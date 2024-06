Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a finalizat cercetarile si a dispus trimiterea in judecata a unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni pentru infractiunea de viol.Potrivit Biroului de informare…

- Silvestru Șoșoaca a fost audiat sub acuzațiile de uz de fals și fals in declarații, iar procurorii au decis dispunerea masurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile.In comunicatul emis, procurorii menționeaza ca nici o alta persoana nu are calitatea de suspect sau inculpat in acest dosar…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei ar putea judeca mai repede dosarul in care este contestata decizia prin care Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, a fost delegat procuror sef al DNA Constanta Conform portalului…

- Fostul procuror-șef al DIICOT Alba Iulia, cel care l-a anchetat pe Traian Berbeceanu, achitat definitiv de Inalta Curte, dupa aproape 10 ani de procese Fostul procuror-șef al DIICOT Alba Iulia, cel care l-a anchetat pe Traian Berbeceanu, achitat definitiv de Inalta Curte, dupa aproape 10 ani de procese…

- Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) – Serviciului Teritorial Oradea se muta, incepand de astazi, intr-un sediu nou. Cu aceasta ocazie s-a desfașurat o scurta festivitate . „Din pacate, in Romania ne-am obișnuit sa nu avem așteptari prea ridicate cand vorbim de condițiile de munca la stat. Aceasta…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu și omologul sau italian Carlo Nordio au semnat la Roma o declaratie pentru a spori cooperarea judiciara penala. Scopul este repatrierea persoanelor condamnate ce evita pedeapsa, a declarat Alina Gorghiu. Rezultate și angajamente Gorghiu a evidențiat ca Romania a repatriat…