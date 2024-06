Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni, județul Iasi, a fost trimis in judecata pentru viol. Acesta este acuzat ca, in perioada 2015 – 2017, ar fi violat in repetate randuri o minora. Pe care ar fi amenințat-o cu moartea, daca va vorbi despre cele intamplate. Parchetul General a anunțat vineri trimiterea […] The post Caz șocant! Procuror din Iași, acuzat de viol. Victima minora, amenintața cu moartea ca sa nu spuna „secretul” first appeared on Ziarul National .