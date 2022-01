Robert Sighiartau, vicepreședinte PNL pe relații externe și afaceri europene califica numirea lui Gheorghe Carciu in funcția de secretar de Stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni „o imensa eroare politica” și spune ca va cere in prima ședința a Biroului Executiv al PNL „remedierea situației”. De fapt, prin trimiterea la Bex-ul PNL, Sighiartau face referire la Florin Cițu, cel care a negociat cu Marcel Ciolacu imparțirea funcțiilor. Declarația lui Sighiartau vine in contextul in care PNL a cedat catre PSD secretariatul pentru Romanii de Pretutindeni, un gest vazut ca o tradare fața…