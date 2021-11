Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Cițu a declarat miercuri ca i se pare „firesc” ca PSD, PNL și UDMR sa dea premierul prin rotație. „Mie mi se pare firesc”, a zis Cițu, intrebat pe acesta tema. Legat de numele premierului, liderul PNL a spus ca PSD, PNL și UDMR vor merge cu o o propunere la Cotroceni și…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni, 8 noiembrie, pe Facebook, ca formațiunea pe care o conduce a hotarat sa inceapa discuțiile pentru crearea unei coaliții de guvernare impreuna cu PNL și PSD, cu susținerea minoritaților naționale.„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut, vineri, la sediul PNL o discuție cu premierul desemnat Nicolae Ciuca si cu liderul PNL, Florin Citu, pentru formarea Guvernului. „Am discutat daca putem continua guvernarea și raspunsul a fost da”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul discuțiilor. Președintele…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a anulat intalnirea cu liderii PNL și UDMR, Florin Cițu, respectiv Kelemen Hunor, conform unui anunț al USR, dupa ce liberalii au decis sa nu susțina un guvern Cioloș.

- Biroul Executiv al PNL se reuneste in sedinta vineri, la ora 11,00, la Camera Deputatilor, au anuntat liberalii. Sedinta are loc in contextul in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos, cu liderii…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea…

- Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș a declarat marți ca este important ca la discuțiile cu Florin Cițu și Kelemen Hunor „sa existe dorința politica” pentru continuarea coaliției. Acesta spune ca Florin Cițu a fost cel care a propus ca intalnirea sa aiba loc in trei și ca va discuta „fara nicio problema”…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi "demisia premierului", iar alegerea presedintelui partidului nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. Inainte de a intra in complexul Expo Arad pentru a-si sustine motiunea…