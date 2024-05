Stiri pe aceeasi tema

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu U Cluj (sambata, ora 20:00), din penultima etapa din play-out-ul Superligii. Deși Dinamo se afla intr-o situație complicata, fiind pe loc retrogradabil, Zeljko Kopic are in continuare incredere in echipa lui și spera sa obțina un rezultat pozitiv…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a transmis un mesaj mobilizator inainte de ultimele doua etape din acest sezon. „Cainii” se afla pe loc direct retrogradabil dupa ultimele rezultate și ar putea retrograda pentru a doua oara in ultimii trei ani. Conducatorul dinamoviștilor a anunțat…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, in prezent antrenor la echipa Clubului Sportiv din Ștefan cel Mare, a analizat prestația „cainilor” din meciul terminat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in etapa #7 a play-out-ului Superligii. Trupa lui Zeljko Kopic a ratat o mare…

- Andrei Vlad (25 de ani) se pregatește de plecarea de la FCSB dupa ce ii va expira contractul la finalul lunii iunie. In contextul in care roș-albaștrii pot cuceri titlul cu trei runde inaintea ultimului meci din play-off-ul Superligii, ramane de vazut daca portarul de rezerva va mai prinde cateva minute…

- Ovidiu Burca a fost prezent, miercuri, in studioul GSP Live și a vorbit despre situația complicata prin care trece Dinamo, nevoita sa dispute ultimele 3 meciuri din play-out de pe teren propriu fara spectatori # Fostul antrenor al lui Dinamo nu este de acord cu modul in care oficialii clubului se plang…

- In ultima partida a rundei a doua din play-out-ul SuperLigii, Dinamo a remizat dramatic, scor 1-1, in fața celor de la Petrolul Ploiești. Trupa lui Zeljko Kopic ramane pe loc de retrogradare ridrecta.

- Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor” a fost invitatul de astazi la GSP Live și a raspuns mai multor intrebari adresate de jurnaliștii GSP, Alexandru Barbu și Ioana Mihalcea. Acesta a lamurit situația contractuala a antrenorului Zeljko Kopic și a unora dintre jucatori, a explicat filosofia…

- Oficialii lui Dinamo cauta sa angajeze un director sportiv. Andrei Nicolescu ar prefera unul roman, in discuții este de mai multa vreme Vlad Munteanu, oficial FRF. Ceilalți oficiali ai „cainilor” ar agrea un director sportiv croat, care sa conlucreze cu Zeljko Kopic. Dinamo l-a transferat pe Edgar Ie,…