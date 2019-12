Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- Florin Citu are previziuni sumbre. "Asa cum arata azi sistemul nostru de pensii, avand in vedere ce se va intampla cu cei ca mine, care vom iesi la pensie peste 20 de ani, perioada decreteilor, sistemul de azi de pensii este falimentar. Nu vom avem pensii sa platim pentru ei in 20-30 de ani. Daca…

- "Cred ca era o obligatie de-a noastra sa depunem aceasta motiune, plecand de la toate declaratiile incorecte si nejustificate de pana sa devina ministru, conferinta de presa de dupa doar cateva zile de mandat si tot ce s-a intamplat de o luna de zile incoace. Dansul, prin masurile aplicate sau neaplicate…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…