Premierul Florin Cițu și președintele PNL, Ludovc Orban, au stabilit, marți, la ședința de partid sa inființeze, prin act normativ al Guvernului, un nou program PNDL, prin care sa finanțeze investițiile facute de primarii din toata țara. USR PLUS considera insa ca programul este un concept pesedist de mituire a edililor. "Am decis in coaliție, […]