Cîțu promite ca și Ceaușescu. Dovada! In plina criza guvernamentala, cu spectrul moțiunii deasupra capului, premierul Florin Cițu a transmis marți ca iși dorește creșterea salariului minim, amintind cumva de suta de lei a lui Nicolae Ceaușescu. Cițu nu spune insa de cand ar putea crește salariul minim și nici cu cit. Premierul a postat pe Facebook un mesaj la scurt timp dupa intalnirea fara rezultat dintre Klaus Iohannis și Dan Barna. Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței de astazi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin aceasta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- ”Cei care sunt afectati acum de aceste dispute sunt in primul rand romanii, pentru ca ei vor sa vada o coalitie centrata pe rezultate, pe masuri utile, o coalitie responsabila, care si-a inteles mandatul. Mandatul a fost pentru a guverna. (...) Cine nu rezista in aceasta coalitie ii saboteaza direct…

