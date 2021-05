Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se discuta despre corelarea varstei de pensionare cu cresterea sperantei de viata. Miercuri, vicepremierul Dan Barna declara ca vom avea o noua lege a pensiilor, iar "varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata". "Nu. Sunt mai multe…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se discuta despre corelarea varstei de pensionare cu cresterea sperantei de viata. "Nu. Sunt mai multe solutii si nu avem nimic concret in acest moment. Ne...

- "Nu luam in calcul cresterea obligatorie a varstei de pensionare" Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca nu se intentioneaza cresterea obligatorie a vârstei de pensionare, fiind luata în…

- Ministrul Muncii a reiterat faptul ca noua lege a pensiilor nu prevede creșterea obligatorie a varstei de pensionare, ci este vorba despre stimularea ramanerii in activitatea profesionala, care este opționala. S-au stabilit reperele care vor sta la baza noii Legi a pensiilor „Intr-o dezbatere de reforma,…

- Economistul Adrian Caciu face o analiza pornind de la intenția Guvernului de a crește varsta de pensionare. Acesta arata ca in cazul in care varsta de pensionare va crește la 70 de ani, atunci aceasta va fi aproape egala cu speranța medie de viața in Romania, care este 70,5 ani. ”Poate doamna…

- „Ca sa fie foarte limpede, nu vorbim de creșterea varstei de pensionare. Aceasta manipulare este extrem de grava pentru persoanele care se apropie de varsta pensiei, pentru ca, pe fond, in Romania toți indicatorii care vorbesc de calitatea vieții la naștere, speranța de viața la pensionare și calitatea…

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat

