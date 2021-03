Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu spune ca, in sectorul public, nu mai exista un salariul minim și ca sporurile sunt acordate doar pentru ca oamenii „apar la locul de munca”. Premierul adauga ca in noua lege a salarizarii, veniturile vor fi acordate in funcție de performanța.

