- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat ca PSD vrea sa transforme in lege programul de guvernare al social-democratilor, ceea ce este „o crima cu premeditare”, care ar duce la scaderea rating-ului de tara. Citu l-a invitat pe Marcel Ciolacu la discutiile cu agentiile de rating si i-a propus sa renunte…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca mare parte din vina pentru ceea ce se intampla in plan economic in Romania o are PSD, iar ceea ce au propus social-democratii in Programul de guvernare este ”crima cu premeditare”. Citu ii acuza pe social-democrati ca stiu care sunt elementele…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, luni, ca ”mare parte din vina pentru ceea ce vedem azi in Romania o are PSD”. ”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarma, pentru ca urmeaza evaluari ale ratingului de tara de la cele trei companii. (...) Pana acum PSD a venit cu declaratii…

- ”Cred ca agentiile de rating vor amana deciziile, iar pentru 2021 vor astepta un plan credibil de la noul Guvern, cu o tinta precisa pentru a tine sub control cheltuielile rigide si a inversa tendința de creștere a datoriei ca raport in PIB. Nu cred ca se vor precipita sa ia o decizie pana la…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj catre lideru social-democraților, Marcel Ciolacu. Șeful de la Finanțe este de parere ca derapajele PSD pot duce la reducerea fondurilor Uniunii Europene pentru Romania. Duminica, Florin Cițu a postat pe pagina sa…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, duminica, un mesaj pentru liderul PSD Marcel Ciolacu, prin care someaza PSD „sa opreasca terorismul economic”. El afirma ca derapajele social-democratilor „pot duce la reducerea cu cel putin 13 miliarde euro a fondurilor UE pentru Romania si la…

- ”Domnule Ciolacu, AJUNGE! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forteaza cresterea deficitului bugetar prin legi care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget sunt vinovate de terorism economic impotriva Romaniei.…