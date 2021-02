Premierul Florin Citu a precizat ca noua transa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge luni sau marti in tara si a aratat ca se ia in calcul posibilitatea ca Ministerul Apararii Nationale sa aduca aceste vaccinuri. Initial, a fost anuntat ca a opta transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 de doze, soseste luni in tara pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. "Nu a mai putut sa ajunga la aceasta ora. S-ar putea sa ajunga in timpul zilei de astazi. Monitorizam situatia. Ori astazi, ori maine. Am vorbit si cu Ministerul Apararii Nationale daca avem noi posibilitatea…