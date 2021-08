Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a motivat propunerea sub solicitari in cazul unor ministere printr-o execuție bugetara slaba a acestora. El a mai spus ca exista ministere unde exista proiecte cu executie zero si va prezenta aceste date in raportul semestrial. „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a solicitat la rectificarea bugetara o suplimentare de 2,9 miliarde lei. Suma reprezinta cresteri fata de alocarea initiala din bugetului anului 2021 la patru capitole: Intretinerea infrastructurii feroviare; Intretinerea infrastructurii rutiere; Investitii…

- Administrația Prezidențiala va primi la rectificare 12,4 milioane de lei in plus, Serviciul Roman de Informații 116,9 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe 17,2 milioane de lei, conform proiectul de rectificare bugetara. Documentul prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și…

- Proiectul de rectificare bugetara consultat de G4Media.ro prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și instituțiile centrale de 8,9 miliarde de lei, cea mai mare suma fiind alocata Ministerului Sanatații – peste 3,5 miliarde de lei. Citește aici SINTEZA rectificarii bugetare – propunerea Guvernului…

- Administrația Prezidențiala va primi la rectificare 12,4 milioane de lei in plus, Serviciul Roman de Informații 116,9 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe 17,2 milioane de lei, conform proiectul de rectificare bugetara. Documentul prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și…

- Potrivit pregatit de Ministerul de Finante, rectificarea bugetara va fi pozitiva. Ministerul Sanatatii va primi in plus peste 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finantelor peste 3 miliarde de lei, iar Ministerul Dezvoltarii peste 1,8 miliarde de lei. Peste 7 milioane de lei va primi in plus si Ministerul…

- Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul a suplimentat…

- "Masura de reducere a numarului de masini mai vechi de 15 ani a fost introdusa in PNRR in ultimele zile, in ultima perioada de negocieri cu Comisia. A fost o recomandare a comisiei. Se va discuta cu Ministerul de Interne, unde se fac inmatricularile, Ministerul Transporturilor si Ministerul Mediului…