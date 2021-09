Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, duminica, la Blaj, ca a intrat in politica pentru a schimba lucrurile in bine pentru oameni, facand referire si la aspecte din copilaria sa, petrecuta la tara, care l-au determinat sa sustina Planul National de Investitii (PNI). Prezent la Blaj, unde a…

- Premierul Florin Cîtu a declarat duminica seara, la Blaj, ca facturile restante din PNDL 2 se vor plati imediat dupa rectificarea bugetara, potrivit Agerpres.Întrebat de jurnalisti ce se întâmpla cu PNDL 2, cu sumele care înca mai trebuie achitate, premierul a afirmat…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil. „Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea sa arunce Romania in…

- Premierul Florin Cițu este prezent duminica, 5 septembrie, la Palatul Cultural din Blaj, unde are loc prezentarea moțiunii „Romania Liberala”. Reamintim faptul ca la nivelul filialei Alba a Partidului Național Liberal a fost convocat Colegiul Director Județean, pentru prezentarea celor doua moțiuni…

- Ludovic Orban lanseaza „rachete” catre USR-PLUS, din Blaj: „Eu nu imi schimb opiniile politice dupa cum bate vantul” Ludovic Orban lanseaza „rachete” catre USR-PLUS, din Blaj: „Eu nu imi schimb opiniile politice dupa cum bate vantul” Președintele PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata la Blaj, ca nu si-a…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat vineri ca polițiștii au in lucru aproximativ 200 de doare penale in care se fac cercetari cu privire la eliberarea unor certificate false de vaccinare. Potrivit ministrului de Interne, in dosarele penale aflate in lucru sunt cercetate aproximativ 450 de persoane.…

- Parlamentarii PSD nu vor semna moțiunea de cenzura pe care au anunțat-o liderii USR-PLUS, a declarat prim-vicepreședintele formațiunii Sorin Grindeanu joi intr-o conferința de presa. El a invitat USR PLUS sa semneze moțiunea PSD daca vrea sa darame guvernul. „PSD este singurul partid care are puterea…