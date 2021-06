Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca nu se pune problema ca guvernarea liberala sa naționalizeze fondurile de pensii private. In acest sens, șeful Executivului a precizat ca a inclus in PNRR care a fost trimis la Bruxelles acest aspect. „In ceea ce privește pensiile private, cred ca…

- Deficitul fiscal al Romaniei in 2021 este estimat la 6,8% din PIB, sub tinta stabilita de autoritati, de 7,2% din PIB, precizeaza Fondul Monetar International in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Potrivit documentului publicat de institutia financiara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca reformele pe care le face Cabinetul Citu sunt necesare si sunt conforme cu programul de guvernare. "Apar foarte multe informatii in media care nu sunt conforme cu realitatea, multe dintre ele. Reformele pe care le face Guvernul condus de premierul…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- „Daca avem același numar de puncte la pensie și eu și vecinul avem aceași pensie. Marea problema la sistemul de pensie e ca nu avem numar de puncte egale in condițiile in care am muncit tot 35 de ani in același loc de munca, dar ne-am pensionat in perioade diferite. Asta e problema pe care o avem la…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, un plan aprobat de Comisia Europeana, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "Era nevoie de o ordonanta de urgenta pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia.…

- Niciunul dintre cele 27 de state membre UE nu si-a atins, la sfarsitul lui martie, obiectivul de a vaccina 80% dintre persoanele in varsta de peste 80 de ani, insa o accelerare a livrarii vaccinurilor impotriva covid-19 ar urma sa permita Uniunii Europene sa atinga o ”imunitate colectiva” impotriva…

- “Chiar am crezut ca am reușit sa il convingem pe ministrul PNL Adrian Oros ca ordinul sau 24 – INTERZIS 5 PORCI este cea mai mare aberație posibila. Dupa cateva milioane de mesaje venite din toata țara și dupa ce a retras mizeria de ordin, și-a pus pe unul din aghiotanții lui sa faca un ordin și mai…