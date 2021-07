Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu le transmite liberalilor din Bucuresti sa voteze „intelept” pentru alegerea presedintilor de filiale PNL de sectoare. Seful Guvernului spune ca alegerea sa ca presedinte ar duce la sustinerea doar a membrilor PNL la primariile de sector.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, afirma ca in doua sectoare din Bucuresti nu s-a facut niciun demers pentru desfiintarea spatiilor comerciale construite ilegal la metrou, el sustinand ca asteapta ca edilii celor doua sectoare sa emita autorizatiile de desfiintare si sa le puna in aplicare.…

- Premierul Florin Cîțu spune ca opinia lui Emil Boc, care a anunțat ca îl susține la conducerea PNL, îl onoreaza și îl responsabilizeaza, dar deocamdata nu este stabilit un calendar al Congresului partidului."În primul rând, nu avem un congres al PNL. În…

- ​Premierul Florin Cîtu a subliniat marti ca este important sa fie adoptat cât mai repede un buget al Capitalei, mentionând ca nu vor fi sustinute de la bugetul national întârzieri care sa duca la incapacitati de plata."Am avut discutii si cu domnul primar general.…

