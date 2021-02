Cîțu anunță CRITERIILE pentru bugetul de stat: FĂRĂ risipă de bani „Bugetul este o provocare pentru orice coalitie, mai ales ca sunte oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fara risipa banului public. V-am dat cateva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat in 4 ani de zile si nu cred ca performanta celor care dubleaza in administratie publica s-a dublat in aceasta perioada. De aceea in acest an am vorbit de cateva reforme. Una dintre reforme este o reasare a legii salarizarii unitare, in care sa legam veniturile celor din administratia publica de performanta. Este momentul sa facem acest lucru,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

