- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Satu Mare, ca ritmul de vaccinare este „un succes” și „pandemia va trece”: „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in Bucuresti suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca se poate discuta despre organizarea de festivaluri si concerte in acest an, de a reveni la o viata normala, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes, precizand ca a avut o discutie pe acest subiect, alaturi de primarul Emil Boc, cu organizatorii…

- Premierul Florin Cițu a subliniat importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. „Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile impuse.…

