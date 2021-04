Cîțu a evitat să răspundă dacă Bode ar trebui să demisioneze după ce un bărbat a fost omorât de polițiști Premierul Florin Cițu a fost intrebat intr-o conferința de presa daca se impune revocarea din funcție a ministrului de Interne dupa moartea barbatului din Pitești , imobilizat de polițiști in timpul un incendiu și care ulterior a decedat din cauza asfixierii mecanice. Cițu: I-am cerut ministrului Bode o ancheta foarte rapida „Cum comentati acel caz al barbatului de 63 de ani asfixiat chiar de un polițist. Ar trebui domnul Bode sa iși dea demisia de onoare in acest caz sau va ganditi dumneavoastra sa il revocati? Florin Cițu: Acolo am cerut… am avut o discutie cu domnul Bode, i-am cerut o ancheta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

