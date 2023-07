Stiri pe aceeasi tema

- Un individ din județul Dambovița a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, fiind acuzat de inșelaciune. Barbatul se pretindea a fi medic cardiolog și a primit sume considerabile de bani de la pacienți in schimbul promisiunilor de tratamente miraculoase. O victima a acestui fals…

- Peste 110 mașini și 200 de persoane ar fi blocate pe drumul spre Herculane. Salvamontiștii din județele Gorj si Caraș Severin au fost alertați cu privire la existenta unor mașini blocate pe șoseaua care trece prin Gorj, prin Valea Cernei si care leaga Cam

- Un nou eveniment rutier s-a produs in Argeș, in comuna Albota, pe DN 65. Cei de la ISU Argeș, care ne-au furnizat primele informații, au precizat ca este vorba despre un accident rutier in care sunt implicate un autoturism și un autotren. Citește și: Motivul pentru care asasinul din Bascov nu regreta…

- Polițiștii din Capitala duc miercuri la audieri 42 de persoane, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru comiterea infracțiunii de inșelaciune. Aceștia sunt suspectați ca au primit indemnizații, in contextul pandemiei, pe baza unor acte falsificate.

- Coliziune puternica, sambata dupa-amiaza, intre un autoturism și un tractor, pe DN 7, pe raza satului Oreasca, comuna Lungulețu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele au fost evaluate medical la fața locului, dar in schimb, ambele au refuzat transportul la spital, potrivit ISU…

- Neuralink, compania lui Elon Musk pentru crearea de implanturi cerebrale a anunțat, joi, ca a primit unda verde din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA sa inceapa primele teste clinice pe oameni, dupa o lunga perioada in care s-a straduit sa obțina aceasta aprobare, relateaza…

- In punctele de trecere a frontierei, in ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 51 303 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 25 692 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 27 392, iar traversarile cetațenilor…

- Institutul Oncologic a primit un nou lot de echipamente medicale și medicamente pentru pacienții cu maladii oncologice, copii și adulți, din partea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM). Instituția a primit monitoare de transmisie neuromusculara, aparate de ultrasonografie, pompe pentru…