Stiri pe aceeasi tema

- Lista de medicamente compensate si gratuite a fost extinsa cu 28 molecule inovative, pentru a crește accesul pacienților cronici, cu afecțiuni grave, la medicamente de ultima generație. Guvernul Romaniei a aprobat o Hotarare care prevede „introducerea in lista de medicamente compensate și gratuite…

- Noi medicamente gratuite și compensate pentru romani, de la 1 mai: Lista completa a tratamentelor care vor fi decontate de CNAS Noi medicamente gratuite și compensate pentru romani, de la 1 mai: Lista completa a tratamentelor care vor fi decontate de CNAS Ministerul Sanatații a anunțat pe data de 23…

- Lista de medicamente compensate și gratuite este actualizata cu un numar de 28 molecule inovative, a anunțat, marți, Ministerul Sanatații. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intra in vigoare de la 1 mai 2024. Dintre cele 28 de molecule, 22 de molecule noi sunt nelistate pana in…

- Vești uriașe pentru bolnavi! Ministerul Sanatații extinde lista de medicamente compensate și gratuiteMinisterul Sanatații a anunțat marți ca extinde lista de medicamente compensate și gratuite pentru a crește accesul pacienților cronici, cu afecțiuni grave, la medicamente de ultima generație.Potrivit…

- Noi medicamente compensate și gratuite. Lista facuta publica de Ministerul Sanatații. Ministerul Sanatații crește accesul pacienților cronici, cu afecțiuni grave, la medicamente de ultima generație, prin extinderea listei de medicamente compensate și gratuite.

- Ministerul Sanatații (MS) extinde lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a aprobat, marti, o hotarare care prevede introducerea unui numar de 28 molecule inovative pe aceasta lista.

- Guvernul pregatește plafonarea prețurilor alimentelor care sunt procesate in Romania. Ministrul Agriculturii este cel care a facut anunțul, menționand ca se pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimentele tradiționale.Momentan 17 produse de baza beneficiaza de adaos…

- Guvernul aproba in ședința de miercuri lista unitaților școlare care vor fi incluse in programul „Masa sanatoasa”. Potrivit premierului, de acest program vor beneficia 450.000 de copii. Marcel Ciolacu a anunțat ca in ședința de Guvern va fi aprobata lista celor peste 1.200 de unitați școlare din…