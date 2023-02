CIRCULAȚIE ÎNCHISĂ PE DN 23B între Măicănești și Ciorăști CIRCULAȚIE INCHISA PE DN 23B intre Maicanești și Cioraști, din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse (10 – 25 m), CNAIR și Poliția Rutiera au decis sa se inchida circulația pentru toate categoriile de autovehicule pe DN23B, Maicanești – Cioraști (km. 2+000 – km. 15+000). SE FACE APEL la conducatorii auto sa [...] The post CIRCULAȚIE INCHISA PE DN 23B intre Maicanești și Cioraști first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

- Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse (10 – 25 m), CNAIR si Poliția Rutiera au decis sa se inchida circulația pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23B, Maicanești – Cioraști (km 2+000 – km 15+000). „DN 23B Maicanești – Cioraști a fost inchis incepand cu ora…

