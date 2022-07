Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar a fost oprit, joi dupa-amiaza, in zona localitatii Banesti din judetul Prahova, din cauza unui incendiu care a cuprins vegetatie uscata pe o suprafata de aproximativ 50 hectare. Trei trenuri de calatori au stationat temporar, aproximativ jumatate de ora, anunța news.ro. Fii…

- Eveniment Circulație rutiera oprita intre Vitanești și Vaceni din cauza unui incendiu de vegetație uscata iulie 17, 2022 18:00 Inspectoratul pentru Situații de Urgența Teleorman informeaza ca intre localitațile Vitanești și Vaceni s-a produs un incendiu de vegetație uscata, care se manifesta in apropierea…

- Un barbat a fost gasit fara suflare, in urma unui incendiu de vegetație uscata. Potrivit primelor informații, nu se știe momentan din ce motiv au izbucnit flacarile care au cuprins aproximativ 100 de hectare. Cu atat mai mult, polițiștii nu au oferit detalii cu privire la identitatea victimei. Focul…

- Un barbat a fost gasit decedat pe un teren pe care a avut loc, marti, un incendiu de vegetatie uscata, in Cartierul Driglovat, din Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.

- Un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit, joi seara, intr-o padure de la Barsesti, a fost lichidat dupa aproape 20 de ore de interventie a pompierilor, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a informat, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent…

- Pompierii militari au fost solicitati marti, 7 iunie, sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, este vorba despre o misiune de lichidare a unui incendiu izbucnit in apartament, in incinta unui bloc situat pe strada…

- Incendiu de vegetatie uscata in Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in municipiul Constanta.Este vorba despre incendiu de vegetatie uscata in Parcul Tabacarie, langa lac. ...

- Cauza incendiului de la Halele Centrale din Ploiești, petrecut in ziua de Paște, are ca sursa – ”efectul termic al curentului electric”, a comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Focul s-a aprins de la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator. Cladirea Hale și Piețe…