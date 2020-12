Circulația rutieră în centrul Chișinăului, limitată CHIȘINAU, 23 dec - Sputnik. Circulația rutiera pe mai mute strazi din Capitala va fi maine limitata. Astfel, joi, 24 decembrie, timp de trei ore, intre 10.00 și 13:00, va fi suspendat traficur rutier pe aceste sectoare: Piața Marii Adunari Naționale; Gradina Publica Ștefan cel Mare; strada 31 August 1989: in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Gavriil Banulescu-Bodoni; strada București: in perimetrul strazilor Gavriil Banulescu-Bodoni și Sfatul Țarii; strada Gavriil Banulescu-Bodoni: in perimetrul strazilor Mitropolitul Dosoftei și București; strada Maria Cebotari: in perimetrul strazilor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

