Barbat accidentat mortal cand traversa strada neregulamentar

Bărbat accidentat mortal când traversa strada neregulamentar Un barbat accidentat mortal, miercuri dimineata, cand traversa neregulamentar strada Halelor din București. Un pieton a fost spulberat de o mașina. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre un om al strazii, in varsta de 35 de ani Din nefericire, conducatorul autoturismului nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața barbatului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Circulația se desfașoara cu dificultate in zona Piața Unirii, in condițiile in care banda 1 și banda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc miercuri dimineata, in urma caruia un pieton a decedat dupa ce a fost lovit de o masina."La data de 10 aprilie, in jurul orei 6,00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Halelor. Un barbat in varsta…

- Un barbat accidentat mortal, miercuri dimineata, cand traversa neregulamentar strada Halelor din București. Un pieton a fost spulberat de o mașina. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre un om al strazii, in varsta de 35 de ani Din nefericire, conducatorul autoturismului nu a mai putut…

- UPDATE //A fost restabilita circulația troleibuzelor. Ruta menționata atesta intirzieri de pina la 25 minute. Mașini parcate neregulamentar pe strada Mihai Kogalniceanu intersectind cu strada Alexei Mateevici au cauzat perturbari in circulația troleibuzelor din zona, informeaza Primaria Chișinau. Ca…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica seara, in localitatea Afumați, intre un autoturism și un TIR. Un tanar de 27 de ani, șoferul mașinii, a murit. In urma impactului conducatorului autoturismului a ramas incarcerat, inconștient. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Voluntari…

- Inconștiența pietonilor de a traversa strada prin loc nepermis se platește de multe ori cu viața. Un barbat de 75 de ani, care a incercat sa treaca strada prin loc nemarcat, a fost lovit mortal de o mașina in Manaștur.

- Doua femei au murit luni seara pe o șosea din Bihor, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 71 de ani. Cele doua se intorceau de la un priveghi, iar conducatorul auto venea de la o inmormantare, in momentul tragediei de la Gepiu, scrie Observator News.Circulatia a fost blocata mai bine de doua…

- Un adolescent a fost accidentat mortal de tren, joi dimineata, in pasajul CFR din municipiul Roman. Politistii din cadrul Biroului Judetean Politie Transporturi Neamt au fost sesizati joi, in jurul orei 10.50, despre producerea unui accident feroviar in pasajul CFR din municipiul Roman. “In urma cercetarilor…

- Un tramvai a deraiat, luni dupa-amiaza, pe Calea Rahovei din Bucuresti, circulatia liniilor 23 si 32 fiind blocata din aceasta cauza. Calatorii sunt preluati de linia naveta 632.Potrivit informatiilor postate pe reteaua X de STB SA, liniile 23 si 32 sunt blocate pe Calea Rahovei, in statia Piata…