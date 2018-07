Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti, la kilometrul 28+350 m, judetul Ilfov, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, circulatia este oprita pe prima banda a sensului catre Capitala. In urma accidentului…

- Accident rutier grav pe Autostrada Soarelui. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti ndash; Constanta traficul este oprit pe sensul catre litoral, la kilometrul 71, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren.Doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat la ora 19.10 ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 49, in zona localitatii Sarulesti, pe sensul de mers catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie, in zona lucrarilor la partea carosabila, de pe prima…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni dintre doua autotrenuri, circulatia rutiera pe DN22 Tulcea ndash; Constanta este blocata, in zona localitatii Babadag.Potrivit primelor date, o persoana a suferit leziuni grave. Se estimeaza ca in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, circulatia rutiera este oprita pe a doua banda a autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta la kilometrul 180 din cauza unui autoturism care s a rasturnat pe partea carosabila.O persoana a fost ranita grav, fiind solicitata…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al Autostrazii Soarelui este momentan oprita la km 64, in zona localitatii Lehliu-Gara (jud. Calarasi), dupa ce in acest loc a avut loc o coliziune intre patru autoturisme. Cel putin…

