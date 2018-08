Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, calatorii care vor circula pe Magistrala 2 Berceni - Pipera și retur, vor cobori in stația Aurel Vlaicu și, de pe același peron, vor lua un alt tren de la aceeași linie sau de la linia vecina, pentru a continua calatoria.

- Metrorex incepe joi noaptea lucrarile de modernizare pe Magistrala 2, stația Pipera. Angajații companiei de transport in comun vor lucra non-stop in perioada 31 august - 3 septembrie, urmand ca in dimineața zilei de luni, 3 septembrie, circulația sa revina la normal, spun reprezentanții companiei,…

- Metrorex anunța ca astazi, la ora 20:15, pe Magistrala 1, un calator a fost lovit de tren in apropierea statiei Nicolae Teclu. Circulația pe firul 2 Anghel Saligny -Nicolae Grigorescu este intrerupta. Personalul Metrorex a solicitat ajutor prin numarul national de urgenta 112. Organele de cercetare…