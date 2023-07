Circa 50 de azile controlate într-un singur județ Aproape 50 de centre destinate batranilor, persoanelor cu dizabilitați și copiilor din județul Dambovița au constituit obiectul unor acțiuni de control desfașurate, saptamana trecuta, de autoritațile locale. In perioada 10-14 iulie au avut loc controale in județul Dambovița. In urma acestor verificari au fost aplicate un total de 151 de sancțiuni contravenționale, a anunțat Prefectura Dambovița. Dintre acestea, 113 au fost avertismente și 38 au fost amenzi in valoare de 326,4 mii lei. Nu au fost identificate deficiențe majore care sa necesite suspendarea sau inchiderea centrelor rezidențiale care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

