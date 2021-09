Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…

- Parlamentul a fost convocat, joi, pentru a fi citita moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR. Ședința plenului reunit va avea loc maine, la ora 16.00. A fost trimisa o adresa catre toți liderii de grupuri parlamentare, semnata atat de Anca Dragu, președinta Senatului, cat și de președintele Camerei…

- Liderul de grup al deputatilor USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a dezvaluit ca la sedinta de sambata a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii…

- Florin Cițu ia avant in PNL și convoaca pentru a doua ora, peste capul președintelui de partid Ludovic Orban BPN al PNL. Ședința la care au fost convocați liberalii va avea loc azi, 2 septembrie la ora 11.00, prin videoconferința. Temele de discuție vor fi cu certitudine legate de criza profunda din…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului sau a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

