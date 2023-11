Aceasta ancheta, publicata marti, arata ca Ciprul ”joaca un rol tot mai important, fata de ceea ce se stia in general, in transferul de bani murdari in contul presedintelui rus Vladimir Putin si altor dictatori”. 1/12 , a new investigation from ICIJ, and nearly 70 media partners, exposes the sprawling financial networks that have powered the Putin regime as it dominates its neighbors — and undermines the West. — ICIJ (@ICIJorg) Consortiul precizeaza ca a examinat documente confidentiale dintr-o perioada de la mijlocul anilor ’90 si pana in aprilie 2022, inclusiv organigrame, bilanturi financiare,…