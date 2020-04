Ciprul anunţă relaxarea măsurilor de izolare Republica Cipru a anuntat miercuri un plan de relaxare treptata a masurilor luate la jumatatea lui martie pentru a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Presedintele cipriot, Nicos Anastasiades, a declarat intr-un discurs la televiziune ca acest plan va debuta la 4 mai cu reluarea activitatii principalelor santiere de constructie si redeschiderea magazinelor si pietelor. Intr-o prima faza, centrele comerciale, parcurile, falezele, plajele si locurile de joaca vor ramane inchise. Sectorul public isi va relua activitatile, incadrat de masuri stricte de distantare sociala. In izolare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

