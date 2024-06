Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat marti, dupa ora 15.00, ca va depune plangere penala impotriva președintelui AEP, Toni Grebla „pentru modul defectuos de organizare al alegerilor locale și europarlamentare și instigare la fals”. „Se dau indicații pe linie politica ca procesele – verbale…

- Scandalul legat de manipularea voturilor in Sectorul 1 continua sa faca valuri. Prim-vicepreședintele PNL arunca vina asupra lui Clotilde Armand pentru organizarea alegerilor, pe care o considera „extrem de proasta, intr-un stil franțuzesc veritabil”. Mai mult, Rareș Bogdan sugereaza ca aceasta ar fi…

- Candidatul Dreptei Unite in Sectorul 2, Radu Mihaiu, cere intervenția BEC. El susține ca, intr-o secție, voturile sale au fost trecute in dreptul unei contracandidate. „In anul 2024 ar fi o rușine sa avem alegeri puse sub semnul intrebari in asemenea hal”, afirma el, intr-o postare pe Facebook. „Aceasta…

- Au fost suspendate procesele de centralizare a voturilor in Sectorul 1 și in Timiș. Motivul situației este tot canicula, care i-a pus in dificultate pe cei responsabili de acest proces. Clotilde Armand acuza ca mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Canicula duce la suspendarea proceselor…

- Președintele USR, Drula, susține ca rezultatele exit-poll „sunt facute din pix și credem ca sunt in susținerea unei operațiuni care a inceput de mult, de fraudare a votului din Romania”. Potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de Curs Avangarde la votul pentru primariile de la Sectorul 1 și Sectorul…

- In ziua alegerilor locale 2024, votarea incepe la 7.00 dimineata si se incheie la ora 22.00, dar se poate prelungi pana la 23.59 in cazul in care mai sunt votanti la coada. Presedintele AEP, Toni Grebla, a declarat ca cetatenii romani trebuie sa aiba varsta de 18 ani, impliniti chiar in ziua de 9 iunie…

- ”Technic” este absolut ”imposibil votul dublu, dar in unele localitați rurale mai mici ”sar in ochi” aceste creșteri ale numarului persoanelor cu domiciliu provizoriu, a subliniat Toni Grebla, președintele Autoritații Electorale Permanente. ”Avem o evidenta exacta (…) si sar imediat in ochi aceste…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…