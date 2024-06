Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele exit-poll-ului realizat de Curs Avangarde la votul pentru primariile de la Sectorul 1 și Sectorul 2 arata un scor surpriza, in premiera pentru alegerile din Romania. Candidații PSD PNL și cei ai USR sunt la egalitate. Rezultate primar general Nicușor Dan – 35% Gabriela Firea – 28% Cristian…

- Comunicat de presa Catalin Drula, președintele USR in intalnirea cu romanii din Spania: „Alegerile acestea sunt cruciale pentru cum va arata Romania pentru o generație. Pericolul cel mai mare pentru Romania este ca pe 9 iunie oamenii sa nu realizeze importanța votului.” Catalin Drula, liderul USR, a…

- Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe premierul Marcel Ciolacu de faptul ca "minte" in privinta situatiei economice a tarii, in contextul in care Romania are "cea mai mare inflatie" din Europa, iar deficitul a ajuns la 3,3% din PIB.

- Raportul despre migrație al Națiunilor Unite vorbește și despre numarul romanilor aflați in afara țarii. Romania se numara printre statele europene care numara cei mai mulți cetațeni in afara granițelor. Cați romani sunt in strainatate? Este intrebarea care se afla pe buzele multor conaționali, mai…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Rareș Bogdan a vorbit despre ce vor sa faca membrii alianței PSD-PNL in Parlamentul European. Europarlamentarul face calcule cu 17-21 de europarlamentari romani, cu care se va putea obține o funcție importanta. Rareș Bogdan a declarat, vineri, ca dupa alegerile dupa alegerile europarlamentare din 9…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca unii primari USR ar fi fost „santajati” sau „momiti” sa treaca la PSD, in conditiile in care de fata era si liderul social democrat Marcel Ciolacu. „Primarii USR, alesii USR au fost amenintati, santajati sau momiti. Li s-a spus unor primari, cu Ciolacu in…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca are semnale potrivit carora "Puterea actuala doreste "blocarea Dreptei Unite de a candida si de a se asocia in alegeri libere". "Este un moment critic pentru democratia romaneasca. Am ajuns si in punctul in care o putere abuziva se pregateste sa blocheze…