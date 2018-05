Stiri pe aceeasi tema

- ALDE considera ca neintelegerile dintre filiala sa din Giurgiu si cea a PSD, generate de preluarea lacului de acumulare Gradinari in administrarea Consiliului Judetean, pot fi depasite la nivel local prin dialog. Declarațiile din partea reprezentanților partidului vin in contextul in care senatorul…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a transmis vineri ca, avand in vedere interesul public manifestat fata de modificarea Codurilor penale, subliniaza importanta contributiei si implicarii reprezentantilor CSM, PICCJ si asociatiilor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a raspuns la intrebarea „de unde luam lumina?” adresata de fostul premier technocrat, Dacian Ciolos, precizand ca „de la nimeni”, pentru ca „ar trebui sa ințelegem care este interesul legitim al Romaniei”, așa cum Germania și Franța au facut cu referire…

- Vicepremierul Viorel Ștefan reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis. Oficialul a afirmat ca singurul an in care veniturile la buget s-au redus a fost 2016, an in care Guvernul era condus de catre Dacian Cioloș. Acesta a afirmat ca veniturile bugetului general consolidat au crescut cu…

- Cu peste 560.000 de angajati la nivel global, Amazon a devenit unul dintre cei mai mari angajatori din ultimii ani. Insa, presa, angajatii si sindicatele din cateva tari europene il acuza de conditii improprii de munca si salarii foarte mici. Cum raspunde Jeff Bezos, seful Amazon, acestor acuzatii.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde criticilor aparute dupa ce a anunțat ca urmeaza sa sesizeze Curtea Constituționala (CCR) cu privire la refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat, saptamana trecuta ca va introduce taxe vamale de 25%, pentru importurile de otel si taxe de 10% pentru cele de aluminiu, Comisia Europeana raspunde cu aceeasi moneda.

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin, care traieste de mai multi ani in Londra, raspunde celor care au criticat-o pentru postarea de pe Facebook in care relata o vizita acasa, in Romania.